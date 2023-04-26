Мишустин объявил о том, что Запад повсеместно запрещает русский язык

Мишустин заявил (далее цитата): «Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг на нем, фильмов, музыки, всего нашего контента в интернете. Такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого. А ведь именно историческое знание помогает нам правильно понимать причины происходящих событий».

По словам российского премьера, именно поэтому сегодня очень важно сохранять историческую память народов Российской Федерации и соседей, бережено относиться к русскому языку и к традициям.

Ранее российские чиновники неоднократно высказывали возмущение тем, что в странах Запада развернута антироссийская истерия, и вводятся повсеместные запреты на русскую культуру, традиции, упоминание российской истории и ее роли России в важных исторических событиях, а также на использование русского языка.