Панкратов-Черный сообщил, как его сделали молодым в фильме о ВОВ

Александр Панкратов-Черный поделился подробностями съемок очередной части военной драмы "По законам военного времени".

Для своего образа актеру пришлось "скинуть много лет". За дело взялись гримеры.

Артист рассказывает, что ему убрали седину, покрасив в черный цвет, ликвидировали морщины.

В 5-м и последнем сезоне фильма звезду экрана не только сделали молодым, но и понизили в чине. Дело в том, что этот сезон повествует о времени, которое было раньше того, о котором рассказывалось в предыдущих частях "По законам военного времени".