Быстро и незатратно: как избавиться от гусениц на капусте

Гусеницы очень быстро размножаются. И всего за несколько дней способны нанести огромный вред или даже уничтожить урожай на корню. О том, какие меры надо принять, стоит задуматься, увидев, как над грядкой кружат бабочки.

Но что делать, если не хочется прибегать к готовым химическим средствам из магазина? Использовать проверенные народные методы.

Конечно, лучше работать на опережение. И рядом с капустной грядкой высадить сильно пахнущие растения, которые отпугивают насекомое. Это - петрушка, укроп, кориандр, мята или шалфей.

Кроме того, по периметру посадок можно посеять флоксы или бархатцы - они усилят эффект.

Но, если гусеницы все же появились, стоит попробовать продолжить борьбу с помощью специального настоя из репейника. Для этого надо взять 200 г свежих листьев растения, залить теплой водой и дать несколько дней настояться - до брожения.

Затем опрыскать капусту. Через неделю можно повторить процесс.