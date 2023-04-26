СМИ: в ряде регионов России на майские введут «сухой закон»

Первым из субъектов, который объявил р «сухом законе» на 1 и 9 мая стала Курганская область.

Власти Барнаула, в свою очередь, ограничат продажу спиртного в День Победы с 9 до 21 часов.

Якутск объявил о запрете продажи не только крепких напитков, но и пива на майские праздники.

В Якутске 1 мая под запретом продажа пива и крепкого алкоголя.

В Екатеринбурге ограничились тем, что запретят реализацию спиртного в местах, где будут проводится массовые мероприятия начина с 30 апреля.

Сообщается, что этому примеру уже последовали в Алтайском и Пермском крае, Кемеровской, Тамбовской и Тюменской областях.