Анна Заворотнюк поделилась переживаниями о здоровье онкобольной матери

Анна Заворотнюк активно общается с подписчиками, но когда дело заходит о самочувствии ее знаменитой матери, она осаживает фолловеров.
Дочь актрисы призналась, что тема здоровья мамы травмирующая, и она не в состоянии обсуждать болезненный вопрос открыто.
Анна не стала скрывать, что иногда ее прорывает, но она разговаривает о самочувствии старшей Заворотнюк только с близкими людьми.
Модель сообщила, что тот факт, что она иногда выговаривается и дает ей возможность не впадать в уныние и депрессию.
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