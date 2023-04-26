Анна Заворотнюк поделилась переживаниями о здоровье онкобольной матери

Анна Заворотнюк активно общается с подписчиками, но когда дело заходит о самочувствии ее знаменитой матери, она осаживает фолловеров.

Дочь актрисы призналась, что тема здоровья мамы травмирующая, и она не в состоянии обсуждать болезненный вопрос открыто.

Анна не стала скрывать, что иногда ее прорывает, но она разговаривает о самочувствии старшей Заворотнюк только с близкими людьми.

Модель сообщила, что тот факт, что она иногда выговаривается и дает ей возможность не впадать в уныние и депрессию.