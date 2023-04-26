ОНТ: Мошенники предлагали отдых в треугольном домике на дереве на Нарочи

Как рассказали авторы сюжета, ряд белорусов уже попались на удочку владельцев аккаунта в соцсетях, которые ярко рекламировали отдых в домике на дереве у живописных берегов озера Нарочь.

Как выяснили корреспонденты ОНТ таких услуг в районе Нарочи не существуют, белорусам по сути предлагали бронировать «воздух».

Мошенники при этом не гнались за длинным рублем, им было достаточно получить предоплату и на этом закончить отношения с «клиентами».

К слову, такие домики для отдыха действительно существуют, но находятся на территории Украины.