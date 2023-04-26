Мишустин заявил, что санкции не прекратятся сразу, поскольку Запад зашел слишком далеко

Как подчеркнул Мишустин, в Кремле полностью отдают себе отчет в том, что санкции — это не временное явление и они не могут прекратиться в одночасье. По словам премьер-министра России, бывшие партнеры РФ зашли слишком далеко, чтобы просто взять и отступить. Поэтому правительство продолжает просчитывать риски, чтобы быть готовыми к любому развитию событий и своевременно реагировать на изменения ситуации.

По словам Мишустина, экономика России успешно выдерживает санкционное давление, и это признают даже западные политические и экономические институты, в числе которых Международный валютный фонд и Всемирный банк. Российский премьер подчеркнул, что в последнее время в стране наблюдается постепенный экономический рост, что позволяет спокойно и уверенно смотреть в будущее.