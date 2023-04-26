Джо Байден попался на лжи о смерти своего дедушки

«Подумайте об этом: мой дедушка, которого я никогда не видел, умер в той же больнице, где родился я спустя две недели», — сказал американский лидер.

Эксперты американской исследовательской организации Media Research Center в своём аккаунте Twitter оперативно уличили Байдена во лжи, заявив, что американский президент родился 20 ноября 1942 года в больнице Святой Марии в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, в то время как его дедушка умер 26 сентября 1941 года в доме Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.

Пользователи Twitter активно начали обсуждать разоблачение Байдена и задались вопросом: понимает ли он, что лжет, или его маразм прогрессировал до такой степени, что он не может отличить одно от другого?