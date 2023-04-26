У наследницы Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер родилась дочь

34-летняя Румер Уиллис, являющаяся наследницей "крепкого орешка" Брюса Уиллиса и Деми Мур, стала мамой.

18 апреля у дочери знаменитостей родилась девочка, о чем она сама сообщила в социальных сетях. Малышку назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис.

Интересно, что Румер рожала в домашних условиях.

Событие в звездном семействе обрадовало всех его членов, включая мачеху Румер Эмму Хемминг-Уиллис, которая заявила, что уже любит новорожденную внучку своего мужа.