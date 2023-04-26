У наследницы Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер родилась дочь

12:15 2023-04-26

Румер Уиллис родила дочь, которую назвала Луэтта Айсли Томас Уиллис. Радостное событие в знаменитой семействе произошло 18 апреля, но счастливая мать только сейчас поделилась новостью.

34-летняя Румер Уиллис, являющаяся наследницей "крепкого орешка" Брюса Уиллиса и Деми Мур, стала мамой.

18 апреля у дочери знаменитостей родилась девочка, о чем она сама сообщила в социальных сетях. Малышку назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис.

Интересно, что Румер рожала в домашних условиях.

Событие в звездном семействе обрадовало всех его членов, включая мачеху Румер Эмму Хемминг-Уиллис, которая заявила, что уже любит новорожденную внучку своего мужа.

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