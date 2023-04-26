Пугачева проведет лето в Юрмале из-за проблем с сердцем и неподходящей с таким здоровьем израильской погоды

Алла Пугачева вынуждена уехать из Израиль с его невыносимой летней жарой, так как сердце исполнительницы барахлит в таких условиях.

Она намерена поехать в Юрмалу. Алла Борисовна уже арендовала виллу "Марта" в латвийском городе. Звездное семейство не в первый раз проводит лето в особняке, хозяином которого является предприниматель Виктор Красовицкий.

В двухэтажном строении имеется собственный SPA-комплекс, теннисный корт, библиотека и зимний сад, о чем информирует издание kp.ru.

Знакомые Пугачевой сообщают, что она выбрала для проживания Израиль для того, чтобы заниматься своим здоровьем.

Примечательно, что сердце артистка лечила в РФ, по этой причине фанаты убеждены, что их любимица обязательно вернется в родное государство.