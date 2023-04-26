Меньшиков назвал достоинства покойного Бодрова

Олег Меньшиков успел поработать с Сергеем Бодровым над двумя фильмами.

Артист поделился впечатлениями от работы с коллегой в Ютуб-проекте "Table шоу".

Меньшиков вспомнил, что дружил с Бодровым. Актер назвал покойного профессионалом с большой буквы, но еще больше он был очарован Сергеем как человеком.

62-летний худрук театра имени Ермоловой заявил, что актер был очень интересной личностью, а в жизни был еще привлекательнее, чем на экране.

Ранее сообщалось, что Меньшиков, просмотрев сериал "Актрисы" Федора Бондарчука, заявил, что режиссер абсолютно ничего не смыслит в театре.