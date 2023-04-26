Путин по телефону обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

В ходе телефонного разговора Путин и Пашинян оценили ситуацию вокруг Нагорного Карабах, уделив особое внимание особенностям обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Кроме того, российский лидер и армянский премьер обсудили обстановку в Лачинском коридоре, где 23 апреля в результате односторонних и несогласованных действий азербайджанской стороной было перекрыто движение по данному горному коридору, подчеркнув важность соблюдения трехсторонних договоренностей.

Также Владимир Путин выразил солидарность с армянским народом в связи с днём памяти жертв геноцида армян.