Боярский и Соколов будут сниматься в сериале Кухня вместо Назарова и Нагиева

Ольга Кузьмина сообщила, что специально для съемок покрасилась в красный цвет для того, чтобы быть узнаваемой.

Актриса говорила о том, что готова сняться в продолжении сериала "Кухня", если ее героиня "будет двигаться дальше". Ольга не считает уместным, когда 35-летняя актриса воплощает на экране 18-летнюю.

О том, чтобы в картине появился Дмитрий Назаров, не может быть и речи.

Ольга решила раскрыть завесу тайны, выложив в своих соцсетях ролик с актерскими трейлерами Михаила Боярского и Андрея Соколова. Видимо, они заменят в фильме Назарова и Нагиева.