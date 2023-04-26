Эксперт Мустафина рассказала об опасности шторки для душа

По ее словам, на этом предмете может скапливаться даже больше вредоносных бактерий, чем на ободке унитаза.
В основном микроорганизмы собираются в нижней части шторки, а также в ее складках, но этого можно избежать.
Шторку нужно расправлять после водных процедур таким образом, чтобы она хорошо просыхала. Это позволит предотвратить образование плесени.
Изделия из полиэстера нуждаются в ежемесячной стирке, а шторки из ткани вообще не подходят для ванной комнаты, поскольку впитывают много влаги, а это создает идеальные условия для размножения грибков и бактерий.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__