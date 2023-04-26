The Guardian: принц Эндрю использовал подставную компанию для сокрытия инвестиций

Речь идет о компании Bank of England Nominees, созданной в 1970-х годах специально для этих целей.

Помимо принца Эндрю, ее использовали еще четверо членов британской королевской семьи, включая саму королеву.

Акциями через Bank of England Nominees владели также сестра Елизаветы II принцесса Мргарет, ее муж Филипп и сын Чарльз, нынешний король Карл III.

В свое время Елизавета II пролоббировала в правительстве изменения законопроекта об обязанности высокопоставленных чиновников публично раскрывать информацию о принадлежащих им акциях