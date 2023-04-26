Ургант стал ведущим шоу Вечерний Ургант на корпоративе, который проходил на Кипре

Иван Ургант соскучился по роли ведущего и провел проект "Вечерний Ургант" на Кипре в рамках корпоратива. Гостем шоу стал футболист Александр Кокорин.

В рамках программы Иван поинтересовался у спортсмена, как ему живется за рубежом.

Оказывается, Кокорин еще не овладел языком, на котором изъясняются местные жители. Об этом сообщает Телеграм-канал "НеОпра, блин!".

Напомним, что Первый канал убрал рейтинговый телепроект из эфира в связи с событиями февраля минувшего года.

Время от времени появляются сведения о намерении вернуть шоу на телеэкраны, но дальше разговоров дело не заходит.