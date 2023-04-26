Хазин: с момента распада СССР Россия занимает подчиненное положение в отношении Запада

По его словам, в ближайшее время Владимир Путин может открыто заявить об этом, хотя он и ранее намекал на такое положение.

Например, российский президент рассказывал, что сотрудники иностранных спецслужб и разведок беспрепятственно проходили в государственные ведомства РФ в конце 1990-х годов.

Позднее прозападным либералам принадлежала решающая роль в российской экономике и финансовой системе.

Хазин считает, что признаваться в этом не стыдно, а необходимо, чтобы Россия могла стать полностью самостоятельной.