Во Франкфурте суд защитил голого домовладельца от притязаний арендатора на снижение платы

Обнаженный мужчина «не влияет на удобство использования арендованного имущества», кроме того, шезлонг виден только тогда, когда вы высовываетесь далеко из окна, ответили истцу в суде.

Высшему областному суду пришлось рассматривать многочисленные предполагаемые недостатки арендной платы в рассматриваемом доме.

Дом находится «в очень престижном жилом районе» во франкфуртском Вестенде, окружающая среда предлагает «спокойствие и солидность». Дом используется как жилое здание, но есть и офисный этаж.

Истцом в данном случае выступил арендодатель, который любит загорать голым, а ответчиком выступила компания по кадровому консалтингу, которой это надоело: компания снизила арендную плату и частично приостановила платежи, на что арендодатель не согласился.

До того, как Высший областной суд рассмотрел дело, районный суд в основном удовлетворил иск арендодателя, который хотел взыскать невыплаченную арендную плату.

Арендатор подал апелляцию, но безуспешно. По мнению Высшего областного суда, снижение арендной платы было оправдано только масштабными строительными работами по соседству. Из-за шума и пыли ее можно снизить на 15 процентов.

«Дальнейших оснований для сокращения нет», — постановил Высший областной суд после выезда на место.

Во время выезда на место адвокаты не обнаружили во дворе обнаженного мужчину, хотя ответчик утверждал, что домовладелец уже выходил по лестничной клетке во двор без одежды.

В свою очередь истец достоверно заявил, что он всегда носил халат, который, по мнению суда, он снял только непосредственно перед шезлонгом.