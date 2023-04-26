WELT: Политика Германии в отношении проституции провалилась

В статистике занятости Федерального агентства занятости по состоянию на 30 сентября 2022 г. числится только 50 работников, уплачивающих взносы в систему социального страхования, еще десять исключительно маргинальных работников, занятых неполный рабочий день, были указаны в соответствующей профессиональной категории.

Издание получило ответ федерального правительства на запрос парламентской группы Союза.

В ответе Федеральное правительство ссылается на профессиональную категорию «Профессии по оказанию личных услуг – профессионально-ориентированная деятельность» агентства по трудоустройству, включающую в себя профессиональные названия «проститутка», «девушка-гоу-гоу» и «танцовщица стриптиза».

Цифры «имеют лишь ограниченное значение по разным причинам и должны быть сильно занижены», — говорится в ответе.

Многие проститутки представляют службе социального обеспечения другую профессию, чтобы иметь возможность выполнять свою работу анонимно.