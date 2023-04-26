Экс-участник Ласкового мая Гуров сообщил, что Шатунова можно было спасти

Андрей Гуров до сих пор отказывается верить в то, что Юрия Шатунова больше нет с нами.

Сладкоголосого солиста группы "Ласковый май" не стало в конце июня прошлого года. Официальной причиной смерти знаменитости стал обширный инфаркт миокарда.

Гуров рассказал о сотрудничестве с ныне покойным ведущей шоу "Секрет на миллион" Лере Кудрявцевой. Андрей убежден, что Юрия можно было спасти.

Напомним, что в последнее время у Шатунова нервы постоянно были на пределе из-за судебных тяжб с Андреем Разиным, которого многие обвиняют в смерти исполнителя.