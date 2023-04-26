Подольская рассказала, что плакала в течение двух недель, находясь на проекте Фабрика звезд

Наталья Подольская утверждает, что изначально ей было очень тяжело на проекте "Фабрика звезд".

Первые 2 недели девушка проплакала, а после сдружилась с участниками, стала общаться и все наладилось.

Своими впечатлениями экс-участница поделилась в рамках гала-концерта в честь 20-летия реалити-шоу.

Наталья призналась, что в настоящее время ничего кроме благодарности к создателям передачи не испытывает. Также Подольская призналась, что до сих пор дружит с коллегой по "Фабрике" Юлианой Карауловой.

Ранее сообщалось, что Караулова станет новой ведущей интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером?" вместо Дмитрия Диброва.