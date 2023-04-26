Мужчина поцарапал на пробежке пятку и в итоге потерял ногу

Печально завершилась банальная пробежка для 41-летнего жителя штата Южная Каролина Стива Райса. Во время тренировки мужчина повредил себе пятку, сообщает Рамблер со ссылкой на Newsweek. Вернувшись домой, он обработал царапину мазью и антибиотиком.

Но еще через два дня стало происходить непонятное: американец перестал осознавать, что он делает. Пострадавший ходил по дому без одежды и прижимал к груди кувшин, будто это маленький ребенок.

Родственники вызвали скорую, но Стив не давал врачам к себе приблизиться. В итоге его увезли в больницу только тогда, когда он обессилел и не мог сопротивляться.

В больнице выяснилось, что последствием раны стал сепсис. Он, в свою очередь, стал причиной психоза. Врачи не смогли спасти ногу Стива Райса, и ее ампутировали ниже колена.

По словам главрача больницы в Денвере штата Колорадо Кевина Чанга, на сепсис нередко указывают отклонения психики. Пациенты также могут впасть в летаргический сон, проявлять агрессию, чувствовать себя угнетенно или окрыленно.

У разных пациентов симптомы заражения разные. Одни жалуются на боли в теле, другие на тошноту или лихорадку. Из-за септического шока нередко образуются тромбы в кровеносных сосудах, лишающие конечности кислорода, что приводит к ампутации.