Дачный эксперт напомнил, чем подкармливать малиновые кусты в апреле, чтобы получить много завязей

Кормить малину нужно чуть ли не с первых дней весны. Начинать можно с момента, когда тает снег. Успеть надо до первой декады мая.

Способы внесения удобрений - сухой и влажный. В первом случае гранулы рассыпаем по земле возле куста, во втором - готовим раствор для полива.

Первая подкормка делается азотом, берем любые препараты, содержащие это вещество. Строго соблюдаем инструкции на упаковке.

Чаще всего это аммиачная селитра, нитроаммофоска, карбамид. Нитроаммофоска вместе с азотом содержит еще и фосфор с калием. Для малины это лучший вариант.

Избегайте передозировки, лучше ошибиться в меньшую сторону.

Органику малина тоже любит. В ход идут типовые удобрения: компост, навоз, птичий помет. Тут стоит запомнить, что свежий навоз категорически запрещен.

Один из полезных составов для апрельской подкормки малины: ведро перегноя в цельном виде распределяем под кустом, его хватает на метр квадратный земли.

Коровяк разводим с водой в соотношении 1:2, готовим настой неделю. Это концентрат, который потом надо разбавлять чистой водой 1:10. Ведро такого настоя льем на один взрослый куст.

Куриный помет надо разводить водой в пропорции 1:20. Все делаем, как с коровяком, только воды добавляем больше в итоге, потому что концентрат получается более сильнодействующий.