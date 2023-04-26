Пригожин опроверг гибель сотрудников ЧВК «Вагнер» в Севаре

Во вторник Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM, или Jnim согласно арабской аббревиатуре) взяла на себя ответственность за нападение в субботу в Севаре, заявив, что десятки убитых и раненых остались среди малийской армии и сотрудников «Вагнера».

«По моей информации, в Севаре никто не пострадал. «Фронт Аль-Носра» (джихадистская группировка, действующая в Сирии, — прим. ред.), «Аль-Каида» и другие организации важничают, они уже много лет очень слабы и не могут ни на кого напасть», — сказал Евгений Пригожин, которого цитирует его пресс-служба.

При этом Пригожин отметил высокие потери со стороны террористов.

«Малийская армия прекрасно контролирует Мали», — добавил он в комментарии AFP.

В воскресенье правительство Мали объявило о гибели десяти мирных жителей и трех солдат в результате взрыва заминированных автомобилей в районе аэропорта Севаре в районе Мопти.