Люди без пощады: кто такие боевики Джанджавид и почему Судан уже на пороге гражданской войны

Великобритания начала сегодня крупномасштабную операцию по спасению до 4000 британцев, застрявших в суданской столице Хартуме. Это небезопасно, потому что многие дороги к аэропорту, по которым должны добраться эвакуированные, контролируются внушающими страх Силами оперативной поддержки.

Эти силы развивалась более четырех десятилетий из одного из самых печально известных ополчений в Африке - Джанджавида. Откуда вообще взялись джанджавиды?

Как сообщают СМИ, группировка впервые была вооружена и стала боевой силой в начале 1980-х годов, когда правительство боролось за усиление своего влияния в соседнем Чаде, который был втянут в длительную гражданскую войну.

Джанджавиды начали совершать набеги на деревни и сеять хаос, но впервые привлекли внимание международной общественности после ужасного геноцида в 2003 году.

Мужчин они калечили и убивали, женщин насиловали, детей похищали. Поля и дома были разрушены, колодцы отравлены, ценные вещи захвачены. Группу Джанджавид обвиняли в проведении этнических чисток в отношении народов фур, масалит и загава.

В общей сложности при их участии около 2,5 миллиона человек вынуждены были покинуть место жительство, а 300 000 - убиты. Боевиков Джанджавид назвали «людьми без пощады».

Только в прошлом году Джанджавид обвинили в убийстве не менее 200 человек в городе Крейник в Дарфуре.

Они убрали город с лица земли — более 90 процентов домов сгорели, — рассказал один из жителей.

Эксперты опасаются, что ситуация в стране может обостриться еще больше. Конфликт в Судане между регулярной армией и боевиками вспыхнул 15 апреля, и волна агрессии захлестнула страну.

Вчера было достигнуто 72-часовое прекращение огня. На этой неделе все крупные державы эвакуируют своих дипломатов и людей из Судана. Страх в том, что страна вот-вот погрузится в гражданскую войну. Что будет дальше, эксперты предсказать не могут.

Организация Объединенных Наций предупредила, что конфликт «рискует стать катастрофическим пожаром в Судане, который может охватить весь регион и за его пределами».

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш сказал: