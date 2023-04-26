Юморист назвал лучшую страну для российских артистов - это не РФ

Александр Морозов не открыл Америку, сообщив, что для любого артиста очень важны зрители, то, как принимают.

Комик убежден, что лучшая страна для него и его коллег Республика Беларусь. Дело в том, что именно здесь юмориста встречают так, как нигде.

Теплый прием, замечательные зрители - вот, что покорило сердце Александра.

Он назвал белорусов сами добрыми зрителями планеты Земля. Откровениями по поводу Морозов поделился в эфире проекта " Так сказать".