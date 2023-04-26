Юморист назвал лучшую страну для российских артистов - это не РФ

16:01 2023-04-26

Звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов назвал страну, в которой российские артисты чувствуют себя лучше всего. Удивительно, но, по мнению юмориста, это не Россия.

Александр Морозов не открыл Америку, сообщив, что для любого артиста очень важны зрители, то, как принимают.

Комик убежден, что лучшая страна для него и его коллег Республика Беларусь. Дело в том, что именно здесь юмориста встречают так, как нигде.

Теплый прием, замечательные зрители - вот, что покорило сердце Александра.

Он назвал белорусов сами добрыми зрителями планеты Земля. Откровениями по поводу Морозов поделился в эфире проекта " Так сказать".

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