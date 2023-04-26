В Италии ликвидирована крупная сеть поставщиков мигрантов

Была арестована группа из 17 человек из франкоязычной Африки, говорится в сообщении МВД Италии.

«Эта разрозненная группа контрабандистов доставила сотни людей из стран Африки в выбранную ими европейскую страну, прежде всего во Францию», заявил прессе высокопоставленный сотрудник итальянской полиции Франческо Мессина.

Полиция арестовала одиннадцать граждан из Кот-д'Ивуара, одного из Мали, четырех из Гвинеи и одного из Буркина-Фасо, рассказал источник.

Цены варьировались от 200 до 1200 евро для различных групп мигрантов (мужчин, женщин или новорожденных), желающих покинуть Африку и отправиться во Францию.