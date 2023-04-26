Лула да Силва призвал создать «группы мира» для разрешения конфликта на Украине

Бразильский лидер также заявил о необходимости «прекратить искать виновных» в украинском конфликте и заняться мирным урегулированием.

Лула да Силва, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, сказал, что не ему решать, кому принадлежит полуостров, подчеркнув, что данный вопрос является «дискуссией между Россией и Украиной».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что вопрос территориальной принадлежности Крыма исторически закрыт, возврата к прежней системе не существует вообще никакого.