Оператор Валерий Зибирев, снимавший фильмы Гришковца, скоропостижно скончался

Валерий Зибирев, известный как оператор картин Евгения Гришковца, скоропостижно скончался в российской столице. О смерти кинодеятеля информирует издание REGNUM.

Зибирев вскоре должен был отмечать свои 78 лет, но, к сожалению, этому не суждено было случиться.

Трагедия произошла совершенно неожиданно. По имеющимся сведениям, причиной кончины является сердечно-сосудистая недостаточность.

Оператор ушел из жизни в собственной квартире, а его бездыханное тело было обнаружено родными.

Ранее сообщалось, что на операционном столе скончался актер сериала "Реальные пацаны" Василий Масалитин.