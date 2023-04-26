Двойник Кардашьян умерла во время очередной пластической операции

Издание Daily Mail сообщает, что модель "OnlyFans" из США, признанная двойником Ким Кардашьян, Кристина Гуркани (Ashten G), ушла из жизни прямо на операционном столе, когда производилась очередная "пластика".

По имеющимся данным, причиной кончины модели стал сердечный приступ. Врачи приложили все усилия, чтобы спасти красавицу, но тщетно.

Семья Гуркани, сообщившая первой о кончине родственницы, открыла сбор средств на похороны Кристины. На данный момент удалось собрать 3 500 у.е.

Близкие покойной рассчитывают собрать 40 000 долларов.

Известно, что церемония погребения намечена на 4 мая.