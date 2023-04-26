Папа Франциск разрешил женщинам голосовать на следующем синоде епископов

Этот орган Ватикана заседает с 1960-х годов, но до сих пор право голоса там имели только епископы и лидеры религиозных орденов.

Согласно объявленным изменениям, пять монахинь вместе с пятью священниками будут выступать в качестве представителей с правом голоса от орденов.

Следующий синод епископов намечен на октябрь. После Второго Ватиканского Собора, который модернизировал церковь в 1960-х годах, папы вызывали епископов в Рим на несколько недель для обсуждения определенных тем.

В конце собрания епископы голосуют по предложениям. Затем Папа составляет проект документа, в котором учитываются их взгляды.