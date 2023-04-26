Корону, мантию и гитару Меркьюри продадут с аукциона

Огромное количество вещей из коллекции солиста группы "Queen" Фредди Меркьюри продемонстрируют на выставках в Великобритании, Штатах и КНР.

The Guardian сообщает, что среди лотов знаменитые корона, красная мантия и иные сценические костюмы рок-исполнителя, гитара, черновики композиций, расческа для усов из серебра, разные сувениры.

Известно, что после кончины Меркьюри в 1991 годы все эти предметы находились в доме человека-легенды.

Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Гонконг и Лондон представят выставки с вещами фронтмена "Queen".

После аукционный дом Sotheby’s продаст их с торгов. Мероприятие намечено на сентябрь текущего года.