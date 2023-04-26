Михайлов рассказал, как ему удалось сбросить 15 килограмм

Стас Михайлов в последнее время сильно похудел. Он выглядит гораздо моложе себя прежнего.
Его жена постоянно хвастается внешним видом любимого мужчины, выкладывая его снимки в Сеть.
Оказывается, Михайлов не делал никаких пластических операций по удалению жира, он просто стал совершенно по-другому питаться.
Диета имеет название "16 - 8". Суть ее в том, что 8 часов Михайлов питается, чем хочет, а остальные 16 только пьет воду.
Питаясь таким образом, певец смог постройнеть уже на 15 килограмм.
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