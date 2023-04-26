Опытный цветовод поделился своими рецептами подкормок для пионов на стадии красных ростков

Итак, выбирайте лучший рецепт для себя и берите остальные на заметку.

Карбамид разводим с водой, соотношение: 40 г на 10 л жидкости. Делается обычный полив.

Аммиачная селитра и суперфосфат - берем все по 10 г. Туда же 6 г калийной соли. Все перемешать и рассыпать равномерно по почве вокруг куста. Перед этим землю увлажнить. Рассыпанные удобрения слегка заглубить и полить водой.

Готовим дрожжевую болтушку: в литре теплой воды растворяем пакет сухих дрожжей и столовую ложку сахара. Перемешать и настоять 24 часа. Разбавьте готовую смесь 9 литрами воды. Потом делайте привычные поливы.

А самый простой способ угодить любимым цветам - подкормить их специальным покупным составом для пионов.