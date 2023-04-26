Королевские ВВС Британии атаковали немецкие позиции метеозондами, прототипами ударных беспилотников

Было совершено около 100 000 вылетов, которые вместе стоили меньше десяти четырехмоторных бомбардировщиков.

Идея звучала впечатляюще: вместо того, чтобы посылать собственные бомбардировщики и, прежде всего, их экипажи во вражеское воздушное пространство и тем самым подвергать их смертельной опасности, можно было бы также использовать свободно летающие воздушные шары.

Простой звуковой сигнал по радио позволил бы определить положение с помощью триангуляции, а когда воздушный шар находился над стоящей целью фугасная бомба могла быть сброшена по радио.

Зимой 1939/40 года, после первых дорогостоящих атак Королевских ВВС на немецкие военно-морские базы в Северном море, министерство авиации в Лондоне просчитало это предложение. Но поскольку после нападения вермахта на Францию в мае 1940 года запланированные взлетные площадки в Эльзасе и Лотарингии больше не были доступны, предложение было отложено.

Уже в 1937 году было предложено использовать воздушные шары в качестве оружия против наземных линий электропередач. Эта идея стала актуальной в сентябре 1940 года в связи с эффектом, который оказали незакрепленные аэростаты заграждения против воздушных налетов над южной Англией.

К таким зондам были привязаны тросы, которые зацепившись за провода ЛЭП выводили их из строя.

Капитан Джеральд С. Банистер стал движущей силой в реализации идеи. У него были подходящие воздушные шары и две полезные нагрузки: одна из них представляла собой кабельную катушку, управляемую простым часовым механизмом, которая раскручивалась после регулируемого времени полета. Техническая структура энергосистемы в Германии идеально подходила для того, чтобы повреждать ее таким образом посредством коротких замыканий, и многие промышленные предприятия зависели от электричества.

С другой стороны, были сконструированы небольшие зажигательные бомбы, которые тоже должны были сбрасываться по своеобразному будильнику. Большие территории Третьего рейха состояли из лесов и пахотных земель, что делало их уязвимыми для огневых атак, и немцам нужно было направить большое количество людей для несения пожарной охраны, что потенциально отвлекало их от более продуктивной военной службы.

Каждое из зажигательных устройств весило около трех килограммов. Они были заполнены зажигательным гелем из бензина, носителя и некоторого количества белого фосфора. Удар о землю вызвал самовозгорание. К фугасу крепился легкий тканевый кожух, называемый «носок», содержащий горючее, чтобы у зажигательного устройства было достаточно горючего для воспламенения (в случае с термитно-зажигательными бомбами РАФ эту задачу взял на себя алюминиевый кожух из в основном шестигранных стержней).

Банистер подсчитал, что после запуска воздушные шары поднимутся на высоту около 5000 метров. Там устойчивые потоки воздуха дули с запада на восток. Именно это защитило Британию от копировавшей идею Германии: из-за вращения Земли не было устойчивых обратных ветров.

В сентябре 1941 года британский комитет начальников штабов урегулировал разногласия между Адмиралтейством и Королевскими ВВС и приказал использовать воздушные шары. Компания получила кодовое название Operation Outward «Внешняя сторона».

Использовали метеозонды, которые были на складе и в которых отпала необходимость в связи с техническим прогрессом в авиации и их массовым развертыванием; было доступно около 100 000 штук. Они имели диаметр 2,4 метра. Из-за своей конструкции эти воздушные шары, когда-то наполненные водородом, быстро поднялись на высоту около 7500 метров, а затем спустились на идеальную высоту для своего дальнейшего полета на восток.

Аэростаты с проволочными наконечниками опускались на высоту около 300 метров над предполагаемым районом цели, волоча за собой такой же длинный «хвост» из пеньки и стальную проволоку толщиной 1,8 миллиметра. При нормальных погодных условиях они летели на высоте в 50 км уже над территорией Германии.

Первые воздушные шары были запущены 21 марта 1942 года в Феликстоу в Саффолке. Чуть позже, нетипичные для этого времени года, лесные пожары возникли под Берлином и в Восточной Пруссии.

Немецкое Люфтваффе отдало приказ сбивать свободно летающие воздушные шары над Германией. Британское адмиралтейство было удовлетворено этой информацией. В качестве второй стартовой площадки был оборудован район недалеко от Дувра.

12 июля 1942 года провод от воздушного шара попал в 110-киловольтную линию под Лейпцигом. Из-за неисправности предохранителя на промышленной электростанции Бёлена возник пожар, который сильно повредил электростанцию. Это считалось самым большим успехом операции «Внешняя сторона».

Запуски продолжались, но были приостановлены, когда начались крупные воздушные налеты - воздушные шары могли повредить бомбардировщики союзников.