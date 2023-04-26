Чадов считает русских женщин очень сильными, в чем убедился на съемках проекта Фактор страха

По мнению Алексея Чадова, россиянки полностью подходят под определение "и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет".

К такому умозаключению актер пришел, будучи ведущим шоу "Фактор страха".

На глазах артиста хрупкие дамы, будто сошедшие с подиума, побеждали крепких мужчин, глазом не моргнув.

Алексей признался, что не может понять, как нашим девушкам это удается. Он недоумевает, неужели у них есть какая-то связь с космосом. По мнению знаменитости, не исключено, что они занимаются колдовством.

Чадов замечал, что в кадре происходили ситуации мистического характера. Однажды прекратил дуть ветер, когда это было выгодно одной из участниц.

Другая участница, ни разу не игравшая в баскетбол, смогла забить из 4 мячей 3.