Сериал Кошка с Белым, выступающим против СВО, выходит в РФ

Известно, что сериал "Кошка" увидит свет уже в мае 2023 года. Обеспечить доступ к фильму планирует онлайн-кинотеатр "START".

Премьера проекта должна состояться 25 мая.

Примечательно, что в многосерийной картине занят Анатолий Белый, который является ярым противником СВО РФ в Украине. Артист давно покинул родное государство и обустроился на территории Израиля.

Главный персонаж "Кошки" - следователь по особо важным делам Оксана Кошкина. В картине также появились такие известные артисты, как Вадим Андреев, Екатерина Вилкова, Павел Чинарев и, как сообщалось выше, Анатолий Белый.