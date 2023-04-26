Дачный эксперт напомнил о том, что делать с томатной рассадой в апреле

В апреле самая важная цель ухода за рассадой помидор - это укрепление и поддержка.

Мы должны следить, чтобы саженцы не стали тянуться, и обеспечить их энергией для дальнейшей благополучной адаптации к новому месту на уличной грядке или в теплице.

Рассказываем о двух важных делах, которые нельзя игнорировать.

Внесение подкормки и закалка. Сначала про подкормку. Семена, высаженные в марте, в апреле нуждаются уже во второй подкормке, ее мы делаем через несколько дней после пикировки.

Удобрения должны включать калий, азот, фосфор. Есть специальные готовые смеси для рассады - Крепыш, Изумруд, БиоВита.

А теперь про закалку. Обойти этот этап никак нельзя, это залог успешного привыкания к новому месту и минимизация уровня стресса, который предстоит пережить рассаде.

Закалка помогает рассаде становиться крепче и здоровее, отрастить мощные корни. Начинайте процедуру с середины апреля. Днем должно быть тепло, а ночью прохладно.

Хорошо начинать с застекленной лоджии/балкона, можно и с веранды, которые не отапливаются. Приучать к холоду и перепадам температур надо постепенно.

Закаленная рассада потом легко подстроится под новые условия жизни и не будет отставать в росте.