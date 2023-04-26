Наталья Фриске ответила на нападки своих хейтеров, обвинивших знаменитость в том, что она выглядит гораздо старше своих лет

Одна из подписчиц Натальи Фриске очень удивилась, узнав, что знаменитости 37 лет. Интернет-пользовательница заявила, что думала, что Фриске далеко за 40.

Сестра покойной исполнительницы Жанны Фриске и не думала расстраиваться, заявив, что "обожает своих токсиков", а также в шутку призналась, что ей не 37, а 67 лет.

Имеется информация, что Наталья делала уколы ботокса и удалила филлер из верхней губы.

Девушка не раз признавалась, что испытывает страх перед этими процедурами, но совершает их, чтобы оставаться привлекательной.