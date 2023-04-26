Наталья Фриске ответила на нападки своих хейтеров, обвинивших знаменитость в том, что она выглядит гораздо старше своих лет

18:21 2023-04-26

Сестра покойной исполнительницы Жанны Фриске Наталья подверглась критике со стороны своих подписчиков. На самом деле блогеру 37 лет, но некоторые утверждают, что выглядит она как "дама далеко за 40".

Одна из подписчиц Натальи Фриске очень удивилась, узнав, что знаменитости 37 лет. Интернет-пользовательница заявила, что думала, что Фриске далеко за 40.

Сестра покойной исполнительницы Жанны Фриске и не думала расстраиваться, заявив, что "обожает своих токсиков", а также в шутку призналась, что ей не 37, а 67 лет.

Имеется информация, что Наталья делала уколы ботокса и удалила филлер из верхней губы.

Девушка не раз признавалась, что испытывает страх перед этими процедурами, но совершает их, чтобы оставаться привлекательной.

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