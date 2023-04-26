Бывалый огородник рассказал о самой важной первой подкормке клубничных кустов весной

Итак, первый раз начинаем вносить питательные составы весной, и это будет апрель. Примерный срок - середина месяца, ну может чуть позже или чуть раньше.
Подкормка должна запустить активный рост зелени, развитие побегов. В это время ягодник накапливает силы для дальнейшего важного рывка - формирования завязей и плодоношения.
То есть первым удобрением мы направляем и поддерживаем клубнику, готовим к урожаю. Что можно использовать?
Нитроаммофоска - столовая ложка на 10 л воды. Делаем поливы этим раствором.
Куриный помет - водный раствор в соотношении 1 к 15. Готовим настой 4 дня, затем его надо процедить и применить для полива. На взрослый куст нужно пол литра.
Можно обойтись компостом, если успели его заготовить. Равномерно раскладываем под каждый куст. Это будет еще и отличная мульча.
Можно купить готовое комплексное средство для весеннего ухода за растениями.
Еще один простой рецепт подкормки. В 10 л воды растворяем баночку нашатырного спирта (40 мл). В таком составе содержится азот в форме, которая хорошо усваивается растением.
Чесноку, кстати, тоже подойдет. Используем для опрыскивания.
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