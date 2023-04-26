Розенбаум заявил, что похоронит журналистов, сообщивших о его кончине

Александр Розенбаум назвал представителей СМИ, написавших о его кончине "желтопузыми негодяями".

Музыкант обещал "похоронить" тех, кто осмелился сообщать такую мерзость.

Розенбаум рассказал, что позвонил в издание, написавшее о его смерти и пообещал устроить "журналюгам" счастливую жизнь. Новость о "трагедии" тут же исчезла.

Певец убежден, что у СМИ должны быть какие-то границы, через которые переступать недопустимо, так как теряешь человечность.