Розенбаум заявил, что похоронит журналистов, сообщивших о его кончине

Александр Розенбаум назвал представителей СМИ, написавших о его кончине "желтопузыми негодяями".
Музыкант обещал "похоронить" тех, кто осмелился сообщать такую мерзость.
Розенбаум рассказал, что позвонил в издание, написавшее о его смерти и пообещал устроить "журналюгам" счастливую жизнь. Новость о "трагедии" тут же исчезла.
Певец убежден, что у СМИ должны быть какие-то границы, через которые переступать недопустимо, так как теряешь человечность.
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