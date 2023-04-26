Соколов опроверг свое участие в сериале Кухня вместо Нагиева

19:11 2023-04-26

Андрей Соколов опроверг сообщения о том, что заменит Дмитрия Нагиева в новом сезоне сериала "Кухня".

Популярный актер Андрей Соколов назвал свою замену Дмитрия Нагиева в новой части сериала " Кухня" досужими домыслами.

 Об этом артист сообщил корреспондентам издания "Подъем".

Соколов заявил, что впервые слышит об этом, так что комментировать нечего. Он заверил, что, по крайней мере, ничего об этом не знает.

Такой расклад возможен только исходя из принципа: "без меня меня женили".

Ранее сообщалось, почему Соколов недолюбливает картину "Маленькая Вера", которая подарила ему путевку в жизнь.

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