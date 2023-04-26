Опытный дачник рассказал, что можно и нельзя класть в лунку при высадке перцев и томатов

Можно использовать готовые минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий. Первый нужен для наращивания корней и для фотосинтеза, второй – для цветения и формирования завязей.

Есть и натуральная альтернатива. В лунку можно внести мясокостную или рыбную муку, древесную золу и даже мелкую рыбу, а также луковую шелуху.

А вот азот при посадке перцев и томатов в грунт вносить нельзя, иначе растение даст пышную зеленую массу вместо достойного урожая.

Это значит, что в лунки не стоит класть навоз или компост. Они пригодятся позднее, когда на растениях начнут завязываться плоды.