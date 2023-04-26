Дочь Йович Эвер Андерсон представила свой первый фильм Питер Пэн и Венди, где сыграла главную роль

Дочь-подросток актрисы Милы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер побывала на премьере своего первого фильма "Питер Пэн и Венди".

В картине девочка сыграла главную героиню - Венди Дарлинг.

Перед фотографами юная актриса позировала в нежном бирюзовом платье и босоножках черного цвета на платформе.

Поклонники Йовович обратили внимание, что Эвер очень похожа на свою звездную мать.

В кинотеатрах картину с юной знаменитостью можно будет посмотреть с 28 апреля.