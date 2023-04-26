Дочь Йович Эвер Андерсон представила свой первый фильм Питер Пэн и Венди, где сыграла главную роль

19:25 2023-04-26

15-летняя наследница Милы Йовович Эвер Андерсон представила свой первый фильм "Питер Пэн и Венди", где сыграла одного из главных персонажей.

Дочь-подросток актрисы Милы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер побывала на премьере своего первого фильма "Питер Пэн и Венди".

В картине девочка сыграла главную героиню - Венди Дарлинг.

Перед фотографами юная актриса позировала в нежном бирюзовом платье и босоножках черного цвета на платформе.

Поклонники Йовович обратили внимание, что Эвер очень похожа на свою звездную мать.

В кинотеатрах картину с юной знаменитостью можно будет посмотреть с 28 апреля.

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