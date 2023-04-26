Опытный садовод рассказал, чем он подкармливает туи, пожелтевшие после зимы

Можно ли вернуть деревьям прежний окрас и как это сделать? Разбираемся вместе с экспертом.

Пожелтевшая туя совсем не радует садовода, ведь она должна служить украшением участка, а не портить его своим видом. Исправить ситуацию можно. Но сначала поговорим о профилактике.

Частая причина появления желтизны на хвое - зимне-весенний солнечный ожог. Чтобы этого не случилось, осенью укройте растения, связав веточки, светлым укрывным материалом.

Другая причина - грибковая инфекция. Весь сезон нужно проводить профилактические обработки противогрибковыми препаратами, тогда проблема обойдет ваши туи стороной.

Следующий располагающий фактор - вредители. Если тую начинают одолевать щитовка и тля, дерево тоже начнет желтеть.

Не допустить появление паразитов может профилактическая обработка специальными препаратами.

Если проблема уже появилась и туя из зеленой превратилась в желто-бурую, поступаем так.

При солнечном ожоге нужно подождать схода снега и "полечить" пострадавшие места раствором эпина, изучив предварительно инструкцию.

Потом дайте дереву азотное удобрение, обеспечьте уход и заботу. Вскоре дерево начнет отращивать свежую яркую зелень.

Если завелся грибок, вырезаем больные ветки и уничтожаем, места срезов смазываем медным купоросом. В случае обнаружения вредных насекомых, используйте для борьбы инсектициды.

Поддержите деревце весной для хорошего роста и пышной свежей зелени. Используйте подкормку: настой коровяка на воде в соотношении 1 к 4. Готовится сутки.

Вливайте не под самый корень, а в приствольный круг. Подкармливаем в апреле/мае.