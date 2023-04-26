Двойник звезды ЧМ 2022 Килиана Мбаппе набрал миллионы просмотров на TikTok

С момента публикации первого видео 1 октября 2022 года пользователь @ambaby80 регулярно появляется с новыми выпусками, чаще всего в майке «Блюз» или «Пари Сен-Жермен».

Хотя вблизи разница очевидна из-за возраста, это не мешает тиктокеру выкладываться по полной.

Здесь даже можно увидеть, как двойник звезды ЧМ 2022 встречается с двойником Лионеля Месси, товарища Мбаппе по ПСЖ.

У @ambaby80 1,6 миллиона подписчиков на TikTok. Он уже поделился более чем 200 видеороликами, некоторые из которых набрали более 10 миллионов просмотров, что приобретает определенную известность, даже если его талант футболиста не на уровне таланта Мбаппе.