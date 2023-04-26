Сигал обвинил Зеленского в том, что он пляшет под дудку нацистов

Стивен Сигал стал участником проекта "Соловьев LIVE". Общаясь с ведущим шоу Владимиром Соловьевым, он заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский "работает на нацистов".

Артист убежден, что ВСУ - это и есть нацисты. По мнению Сигала, Зеленский обманывает народ, заявляя, что он сам еврей и ненавидит нацистов.

На самом деле он использует "радикалов", зная, что им нет равных в бою.

Ранее сообщалось, что Сигал планирует участвовать в праздновании 9 Мая. Он выйдет на сцену фестиваля антифашистской песни "Гитары - в строю!", а также появится на лекции «Всемирное значение Победы над фашизмом" в Самаре, которая состоится 6 мая.