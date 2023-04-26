Дачник раскрыл состав волшебного коктейля для огромного урожая сладкой клубники

20:09 2023-04-26

Качество урожая клубники и его объем зависят от важного для растения микроэлемента – бора.

Подкормку с бором можно сделать самому, обойдется она очень дешево. Главный компонент коктейля – борная кислота.

Ее можно купить в любой аптеке или в садовом магазине. Но важно не перестараться: в готовом растворе должно быть не более 0,05% кислоты.

Такое соотношение получится, если в 10 л воды растворить 5 г борной кислоты. Воду лучше использовать теплую для лучшего растворения.

Чтобы растениям было проще получить бор, в коктейль нужно добавить уксус, глицерин, аммиак. 

Подкорму лучше использовать под корень, а перед ее внесением грядки обязательно хорошо полить. 

Под каждый куст следует вылить по литру раствора, а затем снова полить грядки. Подкормку можно использовать также для томатов и яблонь.

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