Юморист Морозов признался, что ждал победы Зеленского на выборах, о чем сейчас сожалеет

Александр Морозов шокирован тем, в кого превратился Владимир Зеленский.
В былые времена Морозов хорошо относился к коллеге, ценил его как профессионала своего дела. Теперь же он отзывается о Зеленском только в негативном ключе.
Александр признался, что ждал победы Владимира на президентских выборах, наивно полагая, что тот установит мир в собственном государстве, наладит отношения с Россией.
Сатирик сравнил Зеленского с Гитлером, признавшись, что никак не ожидал такого поведения от коллеги.
Что касается покинувших РФ артистов, Морозов убежден, что прежде чем возвращаться домой, тем нужно обязательно покаяться перед своим народом.
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