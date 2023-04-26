Юморист Морозов признался, что ждал победы Зеленского на выборах, о чем сейчас сожалеет

20:14 2023-04-26

Комик Александр Морозов был убежден, что как только Владимир Зеленский придет к власти между Россией и Украиной восстановится мир. Как же он заблуждался!

Александр Морозов шокирован тем, в кого превратился Владимир Зеленский.

В былые времена Морозов хорошо относился к коллеге, ценил его как профессионала своего дела. Теперь же он отзывается о Зеленском только в негативном ключе.

Александр признался, что ждал победы Владимира на президентских выборах, наивно полагая, что тот установит мир в собственном государстве, наладит отношения с Россией.

Сатирик сравнил Зеленского с Гитлером, признавшись, что никак не ожидал такого поведения от коллеги.

Что касается покинувших РФ артистов, Морозов убежден, что прежде чем возвращаться домой, тем нужно обязательно покаяться перед своим народом.

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