Крид в первый раз высказался по поводу своей свадьбы

Не так давно исполнитель Егор Крид сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Имя избранницы он раскрывать не стал.

В настоящее время Крид пошел на попятную, уверяя, что эту чушь придумали "желтые" СМИ.

Дело в том, что о женитьбе узнала мама певца, услышав новость по радио. Родительница поспешила узнать, как имя счастливицы, но сын ее огорчил, заверив, что никого замуж не звал.

Фанаты артиста негодуют, а как же видео, где сам Егор признается в том, что нашел ту единственную на которой хочет жениться и жить до старости лет.

Может быть молодые люди поссорились, а звезда сцены перевернул все, как ему было нужно.