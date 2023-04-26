Крид в первый раз высказался по поводу своей свадьбы

Не так давно исполнитель Егор Крид сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Имя избранницы он раскрывать не стал.
В настоящее время Крид пошел на попятную, уверяя, что эту чушь придумали "желтые" СМИ.
Дело в том, что о женитьбе узнала мама певца, услышав новость по радио. Родительница поспешила узнать, как имя счастливицы, но сын ее огорчил, заверив, что никого замуж не звал.
Фанаты артиста негодуют, а как же видео, где сам Егор признается в том, что нашел ту единственную на которой хочет жениться и жить до старости лет.
Может быть молодые люди поссорились, а звезда сцены перевернул все, как ему было нужно.
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